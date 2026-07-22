Путин провел закрытую встречу с Мишустиным перед экономическим совещанием

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что провел отдельную встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам.

"Михаил Владимирович (Мишустин - ред.) только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей", - сказал Путин во время совещания.