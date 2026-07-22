Путин провел закрытую встречу с Мишустиным перед экономическим совещанием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел отдельную встречу с премьер-министром Мишустиным.
- Глава государства провел совещание по экономическим вопросам с членами российского правительства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что провел отдельную встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам.
Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам с членами российского правительства.
"Михаил Владимирович (Мишустин - ред.) только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей", - сказал Путин во время совещания.