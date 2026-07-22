Рейтинг@Mail.ru
Путин провел закрытую встречу с Мишустиным перед экономическим совещанием - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 22.07.2026 (обновлено: 13:57 22.07.2026)
Путин провел закрытую встречу с Мишустиным перед экономическим совещанием

Путин провел отдельную встречу с Мишустиным перед экономическим совещанием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел отдельную встречу с премьер-министром Мишустиным.
  • Глава государства провел совещание по экономическим вопросам с членами российского правительства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что провел отдельную встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед совещанием по экономическим вопросам.
Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам с членами российского правительства.
"Михаил Владимирович (Мишустин - ред.) только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей", - сказал Путин во время совещания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Путин оценил состояние российской экономики как устойчивое
Вчера, 13:22
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала