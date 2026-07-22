Путин назвал внутренний спрос одним из ключевых факторов роста ВВП

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.

ВВП России в мае вырос на 0,3%, а за первые пять месяцев года прирост составил 0,2%.

Один из ключевых факторов роста ВВП — внутренний спрос, который, по словам Путина, позволяет рассчитывать на его дальнейшее повышение благодаря увеличению денежной массы и росту объемов банковских кредитов.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одним из ключевых факторов роста ВВП России внутренний спрос, отметив, что нынешняя динамика в экономике позволяет рассчитывать на его дальнейшее повышение.

Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что, согласно оценке Минэкономразвития , ВВП России в мае вырос на 0,3%, а в целом за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%.

"Один из ключевых факторов здесь - это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан", - сказал Путин.

Президент уточнил, что в России ускоряется динамика банковского кредитования, речь идет об ипотеке, кредитах предприятиям и организациям.