Путин назвал внутренний спрос одним из ключевых факторов роста ВВП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
- ВВП России в мае вырос на 0,3%, а за первые пять месяцев года прирост составил 0,2%.
- Один из ключевых факторов роста ВВП — внутренний спрос, который, по словам Путина, позволяет рассчитывать на его дальнейшее повышение благодаря увеличению денежной массы и росту объемов банковских кредитов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одним из ключевых факторов роста ВВП России внутренний спрос, отметив, что нынешняя динамика в экономике позволяет рассчитывать на его дальнейшее повышение.
Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что, согласно оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае вырос на 0,3%, а в целом за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%.
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"Один из ключевых факторов здесь - это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан", - сказал Путин.
Президент уточнил, что в России ускоряется динамика банковского кредитования, речь идет об ипотеке, кредитах предприятиям и организациям.
"Объемы таких банковских портфелей растут. Соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса", - заявил Путин.
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