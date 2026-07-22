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Путин назвал внутренний спрос одним из ключевых факторов роста ВВП - РИА Новости, 22.07.2026
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13:49 22.07.2026

Путин назвал внутренний спрос одним из ключевых факторов роста ВВП

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
  • ВВП России в мае вырос на 0,3%, а за первые пять месяцев года прирост составил 0,2%.
  • Один из ключевых факторов роста ВВП — внутренний спрос, который, по словам Путина, позволяет рассчитывать на его дальнейшее повышение благодаря увеличению денежной массы и росту объемов банковских кредитов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одним из ключевых факторов роста ВВП России внутренний спрос, отметив, что нынешняя динамика в экономике позволяет рассчитывать на его дальнейшее повышение.
Глава государства в среду провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что, согласно оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае вырос на 0,3%, а в целом за первые пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%.
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"Один из ключевых факторов здесь - это, конечно, внутренний спрос как со стороны государства, так и бизнеса, граждан", - сказал Путин.
Президент уточнил, что в России ускоряется динамика банковского кредитования, речь идет об ипотеке, кредитах предприятиям и организациям.
"Объемы таких банковских портфелей растут. Соответственно, увеличивается денежная масса. По состоянию на 1 июля она прибавила примерно 13% в годовом выражении. Такая динамика позволяет рассчитывать на стабильное дальнейшее повышение внутреннего спроса", - заявил Путин.
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