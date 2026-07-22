Путин заявил о росте ненефтегазовых доходов во II квартале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей.
- Нефтегазовые и не нефтегазовые доходы бюджета увеличились, причем ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте в России и нефтегазовых, и не нефтегазовых доходов.
Путин в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей.
"Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года", - отметил Путин.
Он также отметил, что в первом полугодии текущего года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года.