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Путин заявил о росте ненефтегазовых доходов во II квартале - РИА Новости, 22.07.2026
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13:27 22.07.2026 (обновлено: 14:07 22.07.2026)
Путин заявил о росте ненефтегазовых доходов во II квартале

Путин: во II квартале росли ненефтегазовые доходы

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей.
  • Нефтегазовые и не нефтегазовые доходы бюджета увеличились, причем ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о росте в России и нефтегазовых, и не нефтегазовых доходов.
Путин в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам. Как отметил президент, в июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей.
"Важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов, причем прибавили как нефтегазовые доходы, так и поступления бюджета, которые не связаны с нефтегазовым сектором. Эти так называемые ненефтегазовые доходы во II квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года", - отметил Путин.
Он также отметил, что в первом полугодии текущего года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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