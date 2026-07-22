Путин призвал ориентировать экономическую политику на долгосрочные цели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что экономическую политику России нужно ориентировать на долгосрочные цели.
- Глава государства призвал выстраивать реализуемые меры на федеральном уровне, а также в регионах и на местах.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экономическую политику России нужно ориентировать на долгосрочные цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам.
"Именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах и на местах", - сказал глава государства в ходе совещания.