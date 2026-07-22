Путин призвал обеспечить дополнительную поддержку регионов бюджетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом.
- Консолидированные бюджеты регионов в первом полугодии текущего года исполнены с дефицитом, отметил президент.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что в первом полугодии текущего года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года.
"Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов федерации и бюджетом, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов и, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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