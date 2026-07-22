Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обеспечить дополнительную поддержку регионов бюджетом - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 22.07.2026 (обновлено: 13:35 22.07.2026)
Путин призвал обеспечить дополнительную поддержку регионов бюджетом

Путин: нужно обеспечить дополнительную поддержку регионов бюджетом

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом.
  • Консолидированные бюджеты регионов в первом полугодии текущего года исполнены с дефицитом, отметил президент.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что в первом полугодии текущего года консолидированные бюджеты регионов исполнены с дефицитом, примерно так же, как и в первом полугодии 2025 года.
"Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектов федерации и бюджетом, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов и, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент России Владимир - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Путин рассказал о росте ВВП в мае
Вчера, 13:24
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала