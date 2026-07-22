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Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования - РИА Новости, 22.07.2026
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13:25 22.07.2026 (обновлено: 13:38 22.07.2026)

Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования.
  • По словам Путина, растут объемы банковских портфелей, включая ипотечные кредиты и кредиты реальному сектору экономики.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в РФ, в том числе ипотечных кредитов и кредитов реальному сектору экономики.
Путин в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам.
"Отмечу, что ускоряется динамика банковского кредитования. Имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объемы таких банковских портфелей растут", - сказал Путин в ходе совещания.
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