Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования.
- По словам Путина, растут объемы банковских портфелей, включая ипотечные кредиты и кредиты реальному сектору экономики.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования в РФ, в том числе ипотечных кредитов и кредитов реальному сектору экономики.
Путин в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам.
"Отмечу, что ускоряется динамика банковского кредитования. Имею в виду ипотечные кредиты, кредиты предприятиям, организациям, реальному сектору экономики. Объемы таких банковских портфелей растут", - сказал Путин в ходе совещания.
Путин рассказал о росте ВВП в мае
Вчера, 13:24