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Путин рассказал о ненефтегазовых доходах бюджета во II квартале - РИА Новости, 22.07.2026
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13:25 22.07.2026 (обновлено: 13:33 22.07.2026)
Путин рассказал о ненефтегазовых доходах бюджета во II квартале

Путин: ненефтегазовые доходы бюджета во II квартале выросли на четверть

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о росте ненефтегазовых доходов бюджета во втором квартале на четверть в годовом выражении.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ во втором квартале выросли на четверть в годовом выражении, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел совещание по экономическим вопросам в среду.
"Так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года", - сказал Путин.
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