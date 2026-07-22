Путин рассказал о ненефтегазовых доходах бюджета во II квартале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о росте ненефтегазовых доходов бюджета во втором квартале на четверть в годовом выражении.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ во втором квартале выросли на четверть в годовом выражении, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел совещание по экономическим вопросам в среду.
"Так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года", - сказал Путин.