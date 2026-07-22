Путин рассказал о росте ВВП в мае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВВП России в мае вырос на 0,3%.
- За первые пять месяцев текущего года прирост ВВП составил 0,2%.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ВВП России в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам.
"По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рос, находится в позитивной зоне - 0,3%. Всего за первые пять месяцев пять месяцев текущего года прирост составил 0,2%", - сказал Путин.
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