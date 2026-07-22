Госфинансы России сохраняют устойчивость, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственные финансы Российской Федерации сохраняют устойчивость.
- Федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственные финансы Российской Федерации сохраняют устойчивость, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду в Кремле собрал совещание по экономическим вопросам.
"Сохраняют устойчивость государственные финансы. В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом… 196 миллиардов рублей", - отметил он.
По его словам, важную роль здесь сыграло увеличение бюджетных доходов.