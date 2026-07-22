Путин оценил состояние российской экономики как устойчивое

"Сразу же, в начале нашего совещания, отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, некоторых других секторах", - сказал Путин в ходе совещания.