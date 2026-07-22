Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент и кабмин на совещании дадут оценку нынешней ситуации, разберут болевые точки и обозначат перспективы на ближайшее будущее.