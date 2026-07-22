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"Ведомости" сообщили о планах Путина встретиться с депутатами Госдумы - РИА Новости, 22.07.2026
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10:22 22.07.2026
"Ведомости" сообщили о планах Путина встретиться с депутатами Госдумы

"Ведомости" сообщили о планах Путина встретиться с депутатами Госдумы 27 июля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин может провести встречу в Кремле с депутатами Госдумы 27 июля.
  • Депутаты Госдумы 27 июля проведут дополнительное пленарное заседание, которое станет заключительным в восьмом созыве.
  • Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может провести встречу в Кремле с депутатами Госдумы в итоговый день работы восьмого созыва парламента 27 июля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на четверых депутатов.
"Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал", – рассказал один из парламентариев.
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Кроме того, по словам другого депутата, 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций.
Депутаты Госдумы 27 июля проведут дополнительное пленарное заседание, которое станет заключительным в восьмом созыве. Председатель ГД Вячеслав Володин, как ожидается, подведет итоги работы за пять лет. Руководители думских фракций также могут высказаться по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
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