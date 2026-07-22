"Ведомости" сообщили о планах Путина встретиться с депутатами Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин может провести встречу в Кремле с депутатами Госдумы 27 июля.
- Депутаты Госдумы 27 июля проведут дополнительное пленарное заседание, которое станет заключительным в восьмом созыве.
- Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может провести встречу в Кремле с депутатами Госдумы в итоговый день работы восьмого созыва парламента 27 июля, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на четверых депутатов.
"Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал", – рассказал один из парламентариев.
Кроме того, по словам другого депутата, 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций.
Депутаты Госдумы 27 июля проведут дополнительное пленарное заседание, которое станет заключительным в восьмом созыве. Председатель ГД Вячеслав Володин, как ожидается, подведет итоги работы за пять лет. Руководители думских фракций также могут высказаться по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.