"Ведомости" сообщили о планах Путина встретиться с депутатами Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин может провести встречу в Кремле с депутатами Госдумы 27 июля.

Депутаты Госдумы 27 июля проведут дополнительное пленарное заседание, которое станет заключительным в восьмом созыве.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва назначены на 20 сентября, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может провести встречу в Кремле с депутатами Госдумы в итоговый день работы восьмого созыва парламента 27 июля, сообщила газета " Президент России Владимир Путин может провести встречу в Кремле с депутатами Госдумы в итоговый день работы восьмого созыва парламента 27 июля, сообщила газета " Ведомости " со ссылкой на четверых депутатов.

"Предполагается, что после итогового пленарного заседания мы переместимся в Георгиевский зал", – рассказал один из парламентариев.

Кроме того, по словам другого депутата, 27 июля президент может провести и персональные встречи с лидерами думских фракций.

Депутаты Госдумы 27 июля проведут дополнительное пленарное заседание, которое станет заключительным в восьмом созыве. Председатель ГД Вячеслав Володин , как ожидается, подведет итоги работы за пять лет. Руководители думских фракций также могут высказаться по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.