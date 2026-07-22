Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил, что многие в Великобритании не верят в пропаганду против РФ и осознают, что их обманывают.
- По словам Кэннона, жители Англии не хотят принимать участие в войне на Украине из-за возможных экономических и социальных проблем.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Многие в Великобритании не верят в пропаганду против РФ и осознают, что их обманывают, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
"Несмотря на постоянную пропаганду, многие инстинктивно чувствуют, что реальность совсем иная, что им лгут, что их подталкивают к войне, что деньги для Украины всегда найдутся, несмотря на то, что у Британии свои бесчисленные проблемы", - сказал Кэннон.
Он также отметил нежелание жителей Англии принимать участие в войне на Украине, поскольку это может привести к большим экономическим, социальным проблемам.