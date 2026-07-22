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Многие англичане не верят в пропаганду против России, заявил политик - РИА Новости, 22.07.2026
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03:33 22.07.2026
Многие англичане не верят в пропаганду против России, заявил политик

Политик Кэннон: многие англичане не верят в пропаганду против России

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил, что многие в Великобритании не верят в пропаганду против РФ и осознают, что их обманывают.
  • По словам Кэннона, жители Англии не хотят принимать участие в войне на Украине из-за возможных экономических и социальных проблем.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Многие в Великобритании не верят в пропаганду против РФ и осознают, что их обманывают, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
По его словам, английские политики постоянно пытаются внушить своему народу, что Россия якобы движется на Запад, а Украина - лишь первая остановка.
"Несмотря на постоянную пропаганду, многие инстинктивно чувствуют, что реальность совсем иная, что им лгут, что их подталкивают к войне, что деньги для Украины всегда найдутся, несмотря на то, что у Британии свои бесчисленные проблемы", - сказал Кэннон.
Он также отметил нежелание жителей Англии принимать участие в войне на Украине, поскольку это может привести к большим экономическим, социальным проблемам.
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