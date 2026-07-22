Работодатели стали чаще искать людей старшего возраста на рабочие профессии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом полугодии российские работодатели стали чаще искать электриков, операторов станка и разнорабочих среди людей старшего поколения.
- Количество вакансий для возрастных соискателей на позиции электриков увеличилось на 144%, для операторов станка — на 99%, для разнорабочих — на 82%.
- Больше всего число доступных для старшего поколения вакансий выросло в Сахалинской области (на 39%), Якутии (на 35%) и Магаданской области (на 33%).
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские работодатели в первом полугодии стали значительно чаще искать электриков, операторов станка и разнорабочих в том числе среди людей старшего поколения, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"Кандидатам старшего поколения чаще всего предлагали работу электриком (+144%) - соискатели на такие позиции могли рассчитывать в среднем на 175 267 рублей в месяц. Вдвое (+99%) увеличилось количество доступных возрастным соискателям вакансий для операторов станка - средние предлагаемые зарплаты здесь составили 95 483 рубля в месяц", - говорится в исследовании.
В число лидеров по динамике вакансий также вошли разнорабочие (+82%) - за такую работу кандидаты могли рассчитывать в среднем на 173 567 рублей в месяц.
Больше всего число доступных для старших поколений вакансий выросло в Сахалинской области - на 39%, Якутии - 35% и Магаданской области - на 33%.
Как пояснили в "Авито Работе", на их платформе есть отдельные фильтры для разных категорий кандидатов, например, студентов и пенсионеров.
"Мы продолжаем фиксировать тренд на расширение границ найма: работодатели все активнее привлекают как молодых специалистов, готовых развиваться и осваивать профессию внутри компании, так и кандидатов старшего возраста, высоко ценя их опыт, профессиональные компетенции и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами", - приводятся в сообщении слова директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова.