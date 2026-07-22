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Новый премьер Молдавии признал наличие румынского гражданства - РИА Новости, 22.07.2026
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11:57 22.07.2026
Новый премьер Молдавии признал наличие румынского гражданства

Новый премьер Молдавии Тофан признал наличие румынского гражданства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВасилий Тофан
Василий Тофан - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Василий Тофан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Тофан стал новым премьер-министром Молдавии.
  • У нового премьера Молдавии есть гражданство Молдавии и Румынии.
  • Он выразил желание совершить первый зарубежный визит в Бухарест, а второй — в Брюссель.
КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил, что имеет гражданство Молдавии и Румынии и хотел бы совершить первый зарубежный визит в Бухарест, а второй - в Брюссель.
Парламент Молдавии 21 июля голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Василием Тофаном, несмотря на то, что фракции партии коммунистов Молдавии, партии социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин, часть оппозиции проголосовала против него, а часть не приняла участия в голосовании. Тофан сохранил большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь четырех министров из 16 - глав минфина, минсельхоза, минкультуры и минздрава.
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"У меня два гражданства… Мое румынское гражданство я получил очень поздно. И, к счастью, хорошо, что я его получил ", - сказал Тофан в эфире молдавского телеканала Pro TV.
По его мнению, так якобы должно быть "у всех добропорядочных молдаван".
Заявление прозвучало на фоне кампании властей за объединение с Румынией, которое оппозиция считает неприемлемым развитием событий и предательством национальных интересов.
На вопрос ведущей, куда бы Тофан совершил свой первый визит в качестве премьер-министра, он отметил что хотел бы отправиться сначала в Бухарест, потом в Брюссель.
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"Я еще не согласовал первый визит. Сейчас я понимаю, что политическая ситуация в Румынии несколько сложнее, чем у нас, но если вы спросите меня, куда бы я хотел отправиться в свой первый визит, я бы хотел, чтобы он состоялся в Румынию. И я думаю, что второй важный визит был бы в Брюссель", - пояснил он.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе правящей партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом в премьер-министры проживающего на Украине молдавского банкира Тофана. Оппозиция бойкотировала предложенные президентом консультации, объяснив это тем, что они носили формальный характер, а решение по кандидатуре уже было принято правящим большинством кулуарно.
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