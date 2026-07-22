Новый премьер Молдавии признал наличие румынского гражданства

Краткий пересказ от РИА ИИ Василий Тофан стал новым премьер-министром Молдавии.

У нового премьера Молдавии есть гражданство Молдавии и Румынии.

Он выразил желание совершить первый зарубежный визит в Бухарест, а второй — в Брюссель.

КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил, что имеет гражданство Молдавии и Румынии и хотел бы совершить первый зарубежный визит в Бухарест, а второй - в Брюссель.

Парламент Молдавии 21 июля голосами правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Василием Тофаном, несмотря на то, что фракции партии коммунистов Молдавии, партии социалистов, " Нашей партии " и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин, часть оппозиции проголосовала против него, а часть не приняла участия в голосовании. Тофан сохранил большую часть прежнего состава правительства, заменив лишь четырех министров из 16 - глав минфина, минсельхоза, минкультуры и минздрава.

"У меня два гражданства… Мое румынское гражданство я получил очень поздно. И, к счастью, хорошо, что я его получил ", - сказал Тофан в эфире молдавского телеканала Pro TV.

По его мнению, так якобы должно быть "у всех добропорядочных молдаван".

Заявление прозвучало на фоне кампании властей за объединение с Румынией, которое оппозиция считает неприемлемым развитием событий и предательством национальных интересов.

На вопрос ведущей, куда бы Тофан совершил свой первый визит в качестве премьер-министра, он отметил что хотел бы отправиться сначала в Бухарест, потом в Брюссель.

"Я еще не согласовал первый визит. Сейчас я понимаю, что политическая ситуация в Румынии несколько сложнее, чем у нас, но если вы спросите меня, куда бы я хотел отправиться в свой первый визит, я бы хотел, чтобы он состоялся в Румынию. И я думаю, что второй важный визит был бы в Брюссель", - пояснил он.