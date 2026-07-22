В Иркутской области загорелась пилорама

Сообщение о пожаре на пилораме в селе Хомутово поступило спасателям от очевидцев вечером в среду. На момент прибытия первого подразделения на улицу Мраморную огнем были охвачены оборудование по обработке древесины, спецтехника, пиломатериалы и отходы лесопиления. Самостоятельно с территории эвакуировались шесть человек.