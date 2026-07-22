В Иркутской области загорелась пилорама

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Хомутово Иркутской области произошел пожар на пилораме.
- Открытое горение ликвидировали на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
- Дознавателям МЧС России предстоит установить причину пожара.
ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Пожар произошел на пилораме в селе Хомутово Иркутской области, открытое горение ликвидировано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
Сообщение о пожаре на пилораме в селе Хомутово поступило спасателям от очевидцев вечером в среду. На момент прибытия первого подразделения на улицу Мраморную огнем были охвачены оборудование по обработке древесины, спецтехника, пиломатериалы и отходы лесопиления. Самостоятельно с территории эвакуировались шесть человек.
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"Огнеборцы ликвидируют последствия пожара на территории пилорамы в селе Хомутово Иркутского района… Открытое горение ликвидировали на площади 2 тысячи квадратных метров. На месте работают 14 сотрудников ведомства, 5 единиц техники. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.