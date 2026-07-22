Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области загорелась пилорама - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 22.07.2026 (обновлено: 18:56 22.07.2026)
В Иркутской области загорелась пилорама

В Приангарье загорелась пилорама, открытое горение ликвидировали на 2 тыс кв м

© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области/ВКонтактеПожар на пилораме в селе Хомутово Иркутской области. 22 июля 2026
Пожар на пилораме в селе Хомутово Иркутской области. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области/ВКонтакте
Пожар на пилораме в селе Хомутово Иркутской области. 22 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Хомутово Иркутской области произошел пожар на пилораме.
  • Открытое горение ликвидировали на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
  • Дознавателям МЧС России предстоит установить причину пожара.
ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Пожар произошел на пилораме в селе Хомутово Иркутской области, открытое горение ликвидировано на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
Сообщение о пожаре на пилораме в селе Хомутово поступило спасателям от очевидцев вечером в среду. На момент прибытия первого подразделения на улицу Мраморную огнем были охвачены оборудование по обработке древесины, спецтехника, пиломатериалы и отходы лесопиления. Самостоятельно с территории эвакуировались шесть человек.
«

"Огнеборцы ликвидируют последствия пожара на территории пилорамы в селе Хомутово Иркутского района… Открытое горение ликвидировали на площади 2 тысячи квадратных метров. На месте работают 14 сотрудников ведомства, 5 единиц техники. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

После ликвидации возгорания дознавателям МЧС России предстоит установить причину пожара.
Пожар в здании научно-исследовательского института в Иркутске. 23 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В центре Иркутска загорелся научно-исследовательский институт
23 мая, 08:31
 
ПроисшествияРоссияИркутская областьИркутский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала