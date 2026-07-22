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В Раде рассказали, какую должность предложили Федорову после отставки - РИА Новости, 22.07.2026
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01:40 22.07.2026
В Раде рассказали, какую должность предложили Федорову после отставки

Железняк: Федорову предложен пост вице-премьера Украины или советника Зеленского

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера Украины по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому вопросу.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера страны по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому же вопросу, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"По должности для Федорова... Речь идет о должности либо вице-премьера по военным технологиям, либо советника (Зеленского - ред.) по этому вопросу. Насколько мне известно, такое предложение пока не получило положительного одобрения, - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Зеленский просчитался, уволив Федорова, пишет Economist
20 июля, 20:56
 
В миреУкраинаКиевМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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