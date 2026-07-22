В Раде рассказали, какую должность предложили Федорову после отставки

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера страны по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому же вопросу, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.