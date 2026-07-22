В Раде рассказали, какую должность предложили Федорову после отставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера Украины по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому вопросу.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера страны по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому же вопросу, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"По должности для Федорова... Речь идет о должности либо вице-премьера по военным технологиям, либо советника (Зеленского - ред.) по этому вопросу. Насколько мне известно, такое предложение пока не получило положительного одобрения, - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Зеленский просчитался, уволив Федорова, пишет Economist
20 июля, 20:56