Российское посольство в Париже провело консульское посещение Новиковой

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Париже провело консульское посещение Анны Новиковой в тюрьме Флери-Мерожи.

Российское посольство продолжит оказывать Новиковой необходимую поддержку.

ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Париже сообщило РИА Новости о проведении очередного консульского посещения основательницы ассоциации SOS Donbass россиянки Анны Новиковой в тюрьме под Парижем.

"Провели очередное консульское посещение Анны Новиковой в тюрьме Флери-Мерожи в пригороде Парижа", - сообщила агентству дипмиссия в среду.

Там отметили, что российское посольство продолжит оказывать Новиковой всю необходимую поддержку.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.