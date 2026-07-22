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Российское посольство в Париже провело консульское посещение Новиковой - РИА Новости, 22.07.2026
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17:44 22.07.2026
Российское посольство в Париже провело консульское посещение Новиковой

Российское посольство в Париже провело консульское посещение Новиковой в тюрьме

© Фото : соцсети Анны НовиковойАнна Новикова
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Париже провело консульское посещение Анны Новиковой в тюрьме Флери-Мерожи.
  • Российское посольство продолжит оказывать Новиковой необходимую поддержку.
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Париже сообщило РИА Новости о проведении очередного консульского посещения основательницы ассоциации SOS Donbass россиянки Анны Новиковой в тюрьме под Парижем.
"Провели очередное консульское посещение Анны Новиковой в тюрьме Флери-Мерожи в пригороде Парижа", - сообщила агентству дипмиссия в среду.
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Там отметили, что российское посольство продолжит оказывать Новиковой всю необходимую поддержку.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
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