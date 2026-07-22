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Porsche планирует сократить число рабочих мест - РИА Новости, 22.07.2026
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22:53 22.07.2026
Porsche планирует сократить число рабочих мест

Bild: глава Porsche планирует сократить 5-6 тысяч рабочих мест к 2035 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗначок немецкой автомобильной компании Porsche
Значок немецкой автомобильной компании Porsche - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Значок немецкой автомобильной компании Porsche. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Porsche Михаэль Ляйтерс планирует сократить от пяти до шести тысяч рабочих мест в компании к 2035 году.
  • Компания намерена более чем вдвое сократить число участников программ профессионального обучения.
  • Дополнительные выплаты сотрудникам будут осуществляться только при рентабельности продаж свыше 4%, а ежегодная поощрительная премия будет ограничена суммой в 1,5 тысячи евро.
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Глава немецкого производителя автомобилей Porsche Михаэль Ляйтерс планирует сократить от пяти до шести тысяч рабочих мест в компании к 2035 году, сообщает газета Bild со ссылкой на свою информацию.
"Глава (Porsche - ред.) Михаэль Ляйтерс планирует к 2035 году сократить от пяти до шести тысяч рабочих мест", - говорится в публикации.
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Кроме того, компания намерена более чем вдвое сократить число участников программ профессионального обучения. Издание отмечает, что последствия политики сокращения расходов ощутят и те сотрудники, которые останутся в компании. К примеру, дополнительные выплаты будут осуществляться только при рентабельности продаж свыше 4%, а ежегодная поощрительная премия будет ограничена суммой в 1,5 тысячи евро. Вдобавок компания уменьшит размеры рождественских выплат.
Как утверждает Bild, с помощью этих мер Ляйтерс намерен провести оптимизацию на всех уровнях, сократить вариативность комплектаций и в долгосрочной перспективе вернуть компанию к более высокой прибыльности, пишет Bild. На 2026 год спрогнозированная рентабельность продаж достигнет лишь 5,5-7,5%, что значительно ниже показателей, к которым Porsche стремилась ранее.
В июне издание Manager Magazin сообщало, что немецкий автоконцерн Volkswagen, частью которого является Porsche, намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч, а шесть из девяти членов правления опасаются возможного закрытия концерна.
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