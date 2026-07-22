Porsche планирует сократить число рабочих мест

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Porsche Михаэль Ляйтерс планирует сократить от пяти до шести тысяч рабочих мест в компании к 2035 году.

Компания намерена более чем вдвое сократить число участников программ профессионального обучения.

Дополнительные выплаты сотрудникам будут осуществляться только при рентабельности продаж свыше 4%, а ежегодная поощрительная премия будет ограничена суммой в 1,5 тысячи евро.

БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Глава немецкого производителя автомобилей Porsche Михаэль Ляйтерс планирует сократить от пяти до шести тысяч рабочих мест в компании к 2035 году, Глава немецкого производителя автомобилей Porsche Михаэль Ляйтерс планирует сократить от пяти до шести тысяч рабочих мест в компании к 2035 году, сообщает газета Bild со ссылкой на свою информацию.

"Глава (Porsche - ред.) Михаэль Ляйтерс планирует к 2035 году сократить от пяти до шести тысяч рабочих мест", - говорится в публикации.

Кроме того, компания намерена более чем вдвое сократить число участников программ профессионального обучения. Издание отмечает, что последствия политики сокращения расходов ощутят и те сотрудники, которые останутся в компании. К примеру, дополнительные выплаты будут осуществляться только при рентабельности продаж свыше 4%, а ежегодная поощрительная премия будет ограничена суммой в 1,5 тысячи евро. Вдобавок компания уменьшит размеры рождественских выплат.

Как утверждает Bild, с помощью этих мер Ляйтерс намерен провести оптимизацию на всех уровнях, сократить вариативность комплектаций и в долгосрочной перспективе вернуть компанию к более высокой прибыльности, пишет Bild. На 2026 год спрогнозированная рентабельность продаж достигнет лишь 5,5-7,5%, что значительно ниже показателей, к которым Porsche стремилась ранее.