На торги выставили объект для бизнеса в районе Нагатино-Садовники в Москве

На торги выставили объект для бизнеса в районе Нагатино-Садовники в Москве

© Фото : Департамент города Москвы по конкурентной политике На торги выставили объект для бизнеса в районе Нагатино-Садовники в Москве

На торги выставили объект для бизнеса в районе Нагатино-Садовники в Москве

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На открытый аукцион выставлено коммерческое помещение площадью свыше 500 квадратных метров в столичном районе Нагатино-Садовники, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что при выборе помещения для бизнеса необходимо учитывать площадь, планировку объекта, его расположение и другие значимые для предпринимателя характеристики.

"Сейчас идет прием заявок на участие в аукционе по продаже крупного нежилого помещения, расположенного в районе Нагатино-Садовники. Объект имеет площадь 506,7 квадратного метра и подходит, например, для офиса с открытыми рабочими пространствами. В нем также можно реализовать другие бизнес-идеи: фитнес-центр или ресторан", — приводит слова Пуртова пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Нежилой объект свободного назначения находится по адресу: 1-й Нагатинский проезд, дом 11, корпус 1. Помещение занимает первый этаж 33-этажного жилого здания.

Продавцом недвижимости выступает подведомственное столичному департаменту городского имущества акционерное общество "Центр управления городским имуществом". Прием заявок на участие в аукционе завершится 27 июля, а торги состоятся 7 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".