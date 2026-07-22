СМИ: немецкие инженеры прибыли в Польшу для строительства укреплений

Краткий пересказ от РИА ИИ Инженеры бундесвера прибыли в Польшу для строительства военных укреплений на границе с Белоруссией и Калининградом.

Совместно с вооруженными силами Польши они будут создавать противотанковые рвы, устанавливать противотанковые заграждения, строить полевые укрепления и оборудовать огневые позиции в рамках программы «Восточный щит».

Миссия немецкого контингента в Польше рассчитана до конца октября.

БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Инженеры бундесвера (ВС ФРГ) прибыли в Польшу для строительства военных укреплений на границе с Белоруссией и Калининградом, передает агентство Инженеры бундесвера (ВС ФРГ) прибыли в Польшу для строительства военных укреплений на границе с Белоруссией и Калининградом, передает агентство DPA со ссылкой на сообщение бундесвера.

"Инженеры бундесвера оказывают поддержку Польше в оборудовании границы с Белоруссией и… Калининградом", - говорится в публикации агентства с указанием на то, что речь идет о программе "Восточный щит".

Согласно сообщению бундесвера, личный состав усиленного механизированного инженерного взвода прибыл на границу еще в начале июля. Совместно с вооруженными силами Польши они будут создавать противотанковые рвы, устанавливать противотанковые заграждения, а также строить полевые укрепления и оборудовать огневые позиции.

По данным польской стороны, в работах задействованы несколько десятков инженеров бундесвера, которые размещены в центре обучения сухопутных войск Польши в Бемово-Писке. Миссия немецкого контингента рассчитана до конца октября.

Польша создала программу "Восточный щит" в 2024 году, за четыре года на нее планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Польские власти с помощью этой программы намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с РФ и Белоруссией.