СМИ: немецкие инженеры прибыли в Польшу для строительства укреплений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инженеры бундесвера прибыли в Польшу для строительства военных укреплений на границе с Белоруссией и Калининградом.
- Совместно с вооруженными силами Польши они будут создавать противотанковые рвы, устанавливать противотанковые заграждения, строить полевые укрепления и оборудовать огневые позиции в рамках программы «Восточный щит».
- Миссия немецкого контингента в Польше рассчитана до конца октября.
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Инженеры бундесвера (ВС ФРГ) прибыли в Польшу для строительства военных укреплений на границе с Белоруссией и Калининградом, передает агентство DPA со ссылкой на сообщение бундесвера.
"Инженеры бундесвера оказывают поддержку Польше в оборудовании границы с Белоруссией и… Калининградом", - говорится в публикации агентства с указанием на то, что речь идет о программе "Восточный щит".
Согласно сообщению бундесвера, личный состав усиленного механизированного инженерного взвода прибыл на границу еще в начале июля. Совместно с вооруженными силами Польши они будут создавать противотанковые рвы, устанавливать противотанковые заграждения, а также строить полевые укрепления и оборудовать огневые позиции.
По данным польской стороны, в работах задействованы несколько десятков инженеров бундесвера, которые размещены в центре обучения сухопутных войск Польши в Бемово-Писке. Миссия немецкого контингента рассчитана до конца октября.
Польша создала программу "Восточный щит" в 2024 году, за четыре года на нее планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Польские власти с помощью этой программы намерены создать военную инфраструктуру на восточном фланге на границе с РФ и Белоруссией.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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