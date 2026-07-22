В Польше женщине грозит до 7,5 года за избиение украинских подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны местной жительницы за разговор на украинском языке.
- Женщине 26 лет предъявлено обвинение в насилии и нарушении телесной неприкосновенности, ей грозит до семи с половиной лет лишения свободы.
- Украинские подростки регулярно подвергаются нападениям в общественном транспорте Польши из-за того, что разговаривают по-украински.
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. До семи с половиной лет лишения свободы грозит гражданке Польши за избиение украинских подростков, сообщает полиция города Легница.
Во вторник на детской площадке в польской Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны местной жительницы за то, что они разговаривали друг с другом на украинском языке. Одна из девочек получила удар кулаком в лицо, а вторая – удар в область шеи.
"Двадцатишестилетней женщине предъявлено обвинение в насилии и нарушении телесной неприкосновенности в отношении двух 13-летних украинских подростков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемой грозит до семи с половиной лет лишения свободы.
В отношении нее была применена мера пресечения в виде полицейского надзора, а также запрета приближаться к пострадавшим и к детской площадке, на которой произошло нападение.
Украинские подростки регулярно подвергаются нападениям в общественном транспорте Польши. Так, недавно на 15-летнего подростка в городе Плоцк напали в автобусе потому, что он разговаривал с приятельницей по-украински. Похожий инцидент произошел несколько дней назад в городском автобусе в Бельско-Бялой.
Доходило и до курьезных случаев. Так, согласно сообщению, недавно гражданин Польши напал на улице города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Террористические организации, запрещены в России.
* Террористические организации, запрещены в России.
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