В Польше женщине грозит до 7,5 года за избиение украинских подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ В Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны местной жительницы за разговор на украинском языке.

Женщине 26 лет предъявлено обвинение в насилии и нарушении телесной неприкосновенности, ей грозит до семи с половиной лет лишения свободы.

Украинские подростки регулярно подвергаются нападениям в общественном транспорте Польши из-за того, что разговаривают по-украински.

ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. До семи с половиной лет лишения свободы грозит гражданке Польши за избиение украинских подростков, сообщает полиция города Легница.

Во вторник на детской площадке в польской Легнице две 13-летние девочки с Украины подверглись нападению со стороны местной жительницы за то, что они разговаривали друг с другом на украинском языке. Одна из девочек получила удар кулаком в лицо, а вторая – удар в область шеи.

"Двадцатишестилетней женщине предъявлено обвинение в насилии и нарушении телесной неприкосновенности в отношении двух 13-летних украинских подростков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемой грозит до семи с половиной лет лишения свободы.

В отношении нее была применена мера пресечения в виде полицейского надзора, а также запрета приближаться к пострадавшим и к детской площадке, на которой произошло нападение.

Украинские подростки регулярно подвергаются нападениям в общественном транспорте Польши. Так, недавно на 15-летнего подростка в городе Плоцк напали в автобусе потому, что он разговаривал с приятельницей по-украински. Похожий инцидент произошел несколько дней назад в городском автобусе в Бельско-Бялой.

Доходило и до курьезных случаев. Так, согласно сообщению, недавно гражданин Польши напал на улице города Лодзь на другого поляка, приняв его за украинца.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.