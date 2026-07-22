Жители Польши считают, что ситуация в стране ухудшается, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ По результатам опроса CBOS, 50% жителей Польши считают, что ситуация в стране развивается в плохом направлении.

В июле наблюдалось ухудшение практически всех проанализированных показателей общественного мнения по сравнению с июнем.

Положительные оценки ситуации преобладают среди сторонников партий, формирующих правительство, а критические — среди избирателей оппозиционных партий.

ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Половина (50%) жителей Польши считает, что ситуация в стране развивается в плохом направлении, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром CBOS.

Как выяснили социологи, в первой половине июля 28% респондентов считали, что ситуация в Польше развивается в правильном направлении, 50% не соглашались с этим, а 22% затруднялись ответить.

"В июле наблюдалось ухудшение практически всех проанализированных показателей общественного мнения. Наибольшие изменения были зафиксированы в оценках респондентами политической ситуации и прогнозах уровня жизни", — говорится в отчете.

При этом отмечается, что уже более года больше респондентов оценивают состояние польской экономики положительно, чем отрицательно. "Несмотря на снижение показателей, зафиксированное в этом месяце, оценки респондентами собственного финансового положения и уровня жизни также остаются относительно высокими", — добавляется в отчете.

Оценки ситуации в Польше ухудшились по сравнению с июнем. Месяцем ранее – в середине июня – 31% респондентов считали, что ситуация в Польше развивается в правильном направлении, 48% не соглашались, а 21% не имели мнения по этому вопросу. В июле процент респондентов, оценивших ситуацию как хорошую, снизился на три процентных пункта по сравнению с июнем, в то время как процент тех, кто оценил ее как плохую, увеличился на два пункта.

Восприятие общей ситуации в Польше зависит от партийных предпочтений респондентов. Положительные оценки преобладают над отрицательными среди сторонников партий, формирующих правительство: "Гражданской коалиции" и "Новых левых". Критические оценки преобладают среди избирателей оппозиционных партий, причем самый высокий процент зафиксирован среди избирателей "Конфедерации польской короны".