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Жители Польши считают, что ситуация в стране ухудшается, показал опрос - РИА Новости, 22.07.2026
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18:44 22.07.2026
Жители Польши считают, что ситуация в стране ухудшается, показал опрос

CBOS: половина жителей Польши считает, что ситуация в стране плохая

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По результатам опроса CBOS, 50% жителей Польши считают, что ситуация в стране развивается в плохом направлении.
  • В июле наблюдалось ухудшение практически всех проанализированных показателей общественного мнения по сравнению с июнем.
  • Положительные оценки ситуации преобладают среди сторонников партий, формирующих правительство, а критические — среди избирателей оппозиционных партий.
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Половина (50%) жителей Польши считает, что ситуация в стране развивается в плохом направлении, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром CBOS.
Как выяснили социологи, в первой половине июля 28% респондентов считали, что ситуация в Польше развивается в правильном направлении, 50% не соглашались с этим, а 22% затруднялись ответить.
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"В июле наблюдалось ухудшение практически всех проанализированных показателей общественного мнения. Наибольшие изменения были зафиксированы в оценках респондентами политической ситуации и прогнозах уровня жизни", — говорится в отчете.
При этом отмечается, что уже более года больше респондентов оценивают состояние польской экономики положительно, чем отрицательно. "Несмотря на снижение показателей, зафиксированное в этом месяце, оценки респондентами собственного финансового положения и уровня жизни также остаются относительно высокими", — добавляется в отчете.
Оценки ситуации в Польше ухудшились по сравнению с июнем. Месяцем ранее – в середине июня – 31% респондентов считали, что ситуация в Польше развивается в правильном направлении, 48% не соглашались, а 21% не имели мнения по этому вопросу. В июле процент респондентов, оценивших ситуацию как хорошую, снизился на три процентных пункта по сравнению с июнем, в то время как процент тех, кто оценил ее как плохую, увеличился на два пункта.
Восприятие общей ситуации в Польше зависит от партийных предпочтений респондентов. Положительные оценки преобладают над отрицательными среди сторонников партий, формирующих правительство: "Гражданской коалиции" и "Новых левых". Критические оценки преобладают среди избирателей оппозиционных партий, причем самый высокий процент зафиксирован среди избирателей "Конфедерации польской короны".
Исследование проводилось со 2 по 12 июл на выборке из 938 взрослых жителей Польши. Данные о погрешности не приводятся.
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