Два поезда и вертолет привлекли к тушению пожара на складе в Краснодаре

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Два пожарных поезда и вертолет МИ-8 привлекли к тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре после ночной атаки БПЛА, сообщил начальник ГУМЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин.