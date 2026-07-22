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Два поезда и вертолет привлекли к тушению пожара на складе в Краснодаре - РИА Новости, 22.07.2026
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15:37 22.07.2026
Два поезда и вертолет привлекли к тушению пожара на складе в Краснодаре

Вертолет Ми-8 и 2 поезда привлекли к тушению пожара на складе в Краснодаре

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекли два пожарных поезда и вертолет МИ-8.
  • В работах по тушению пожара участвуют 125 человек и 39 единиц техники.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Два пожарных поезда и вертолет МИ-8 привлекли к тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре после ночной атаки БПЛА, сообщил начальник ГУМЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин.
"Сейчас ведется проливка конструкций. К работам привлекают 125 человек и 39 единиц техники. Два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды", - сказал Клушин на заседании оперативного штаба региона, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
В среду губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодаре в результате ночной атаки противника загорелся складской комплекс, десять человек пострадали, пожар на данный момент локализован. Позже Кондратьев сообщил, что одна девушка из числа раненых скончалась в больнице. В Армавире обломки БПЛА попали на территорию одного из предприятий, погиб охранник. В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА повредили жилые дома.
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