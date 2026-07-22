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Девочка, найденная в Подмосковье, ушла из дома после ссоры с мамой - РИА Новости, 22.07.2026
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19:25 22.07.2026
Девочка, найденная в Подмосковье, ушла из дома после ссоры с мамой

Девочка, найденная живой в Старой Купавне, ушла из дома после ссоры с мамой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 13-летняя девочка ушла из дома в подмосковном Серпухове после ссоры с мамой.
  • Ребенка нашли живой в Старой Купавне.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Девочка, которую в среду нашли после трех дней поисков в Подмосковье, ушла из дома после ссоры с мамой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град" рассказало, что 13-летнюю девочку ищут в подмосковном Серпухове, ее местонахождение было неизвестно с 19 июля. Следователями было заведено уголовное дело.
Ребенка нашли живой в Старой Купавне в среду.
"Девочка ушла из дома после ссоры с мамой", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной конфликта стало то, что у школьницы забрали мобильный телефон.
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