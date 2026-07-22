Девочка, найденная в Подмосковье, ушла из дома после ссоры с мамой

Краткий пересказ от РИА ИИ 13-летняя девочка ушла из дома в подмосковном Серпухове после ссоры с мамой.

Ребенка нашли живой в Старой Купавне.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Девочка, которую в среду нашли после трех дней поисков в Подмосковье, ушла из дома после ссоры с мамой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град" рассказало, что 13-летнюю девочку ищут в подмосковном Серпухове, ее местонахождение было неизвестно с 19 июля. Следователями было заведено уголовное дело.

Ребенка нашли живой в Старой Купавне в среду.

"Девочка ушла из дома после ссоры с мамой", - сказал собеседник агентства.