Ситуация с топливом требует особого внимания, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Песков сообщил, что меры по стабилизации топливного рынка РФ сработали, ситуация во многих регионах становится легче.

Он отметил, что ситуация с топливом в России по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ситуация с топливом в России требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он отметил, что на совещании по экономическим вопросам в Кремле констатировалось, что меры по стабилизации топливного рынка РФ сработали, ситуация во многих регионах становится легче.

"Все равно по-прежнему, конечно же, (ситуация - ред.) требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер", - сказал он.