Ситуация с топливом требует особого внимания, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков сообщил, что меры по стабилизации топливного рынка РФ сработали, ситуация во многих регионах становится легче.
- Он отметил, что ситуация с топливом в России по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ситуация с топливом в России требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он отметил, что на совещании по экономическим вопросам в Кремле констатировалось, что меры по стабилизации топливного рынка РФ сработали, ситуация во многих регионах становится легче.
"Все равно по-прежнему, конечно же, (ситуация - ред.) требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер", - сказал он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.