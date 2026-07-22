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Ситуация с топливом требует особого внимания, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2026
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20:47 22.07.2026 (обновлено: 20:52 22.07.2026)
Ситуация с топливом требует особого внимания, заявил Песков

Песков: ситуация с топливом требует особого внимания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков сообщил, что меры по стабилизации топливного рынка РФ сработали, ситуация во многих регионах становится легче.
  • Он отметил, что ситуация с топливом в России по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ситуация с топливом в России требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он отметил, что на совещании по экономическим вопросам в Кремле констатировалось, что меры по стабилизации топливного рынка РФ сработали, ситуация во многих регионах становится легче.
"Все равно по-прежнему, конечно же, (ситуация - ред.) требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер", - сказал он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
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