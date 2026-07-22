Антироссийские санкции вызывают противоречия в ЕС, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антироссийские санкции вызывают противоречия в ЕС, поскольку новые ограничения напрямую затрагивают интересы стран союза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Антироссийские санкции вызывают противоречия в ЕС, потому что новые ограничения напрямую бьют по интересам стран союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило о том, что послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока.
"До сих пор эти санкции косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося, тем не менее, многомиллиардный ущерб. А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран-участниц Европейского союза. И, конечно, это уже гораздо больнее, отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Как отмечало издание, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.