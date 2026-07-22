Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела Евросоюза не существует.

Послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Санкционного предела Евросоюза (ЕС) не существует, как и предела у безумия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило о том, что послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока.

"Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует также, как и не существует предела у безумия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.