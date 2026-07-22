Для Запада не существует санкционного предела, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела Евросоюза не существует.
- Послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Санкционного предела Евросоюза (ЕС) не существует, как и предела у безумия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило о том, что послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока.
"Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует также, как и не существует предела у безумия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Как отмечало издание, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.