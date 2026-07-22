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Для Запада не существует санкционного предела, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2026
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12:23 22.07.2026 (обновлено: 12:27 22.07.2026)
Для Запада не существует санкционного предела, заявил Песков

Песков: санкционного предела ЕС не существует, как и предела у безумия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела Евросоюза не существует.
  • Послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Санкционного предела Евросоюза (ЕС) не существует, как и предела у безумия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило о том, что послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России пока не удается согласовать внутри блока.
"Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует также, как и не существует предела у безумия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Как отмечало издание, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Шесть стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций, пишет FT
20 июля, 14:14
 
ЕвросоюзВ миреГрецияДмитрий Песков
 
 
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