Россия будет участвовать в саммите G20 на высоком уровне, заявил Песков

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия будет участвовать в саммите G20 в США на высоком уровне, это будет эффективное и деятельное участие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное", - сказал Песков журналистам.

"По всем правилам здесь, по сути, не требуются какие-то персональные приглашения. Здесь имеется в виду, что, если страна организует саммит такого формата, как "Большая двадцатка", то ожидаются делегации из всех стран на том уровне, который выбирает сама страна, направляющая эту делегацию", - добавил он, отвечая на вопрос, поступало ли официальное приглашение на саммит G20 президенту России Владимиру Путину.