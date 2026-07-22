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Россия будет участвовать в саммите G20 на высоком уровне, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2026
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12:22 22.07.2026 (обновлено: 12:54 22.07.2026)
Россия будет участвовать в саммите G20 на высоком уровне, заявил Песков

Песков: Россия будет участвовать в саммите G20 в США на высоком уровне

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет участвовать в саммите G20 в США на высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия будет участвовать в саммите G20 в США на высоком уровне, это будет эффективное и деятельное участие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Саммит G20 состоится в Майами 14-15 декабря.
"Наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что США является председательствующей и принимающей стороной саммита.
"По всем правилам здесь, по сути, не требуются какие-то персональные приглашения. Здесь имеется в виду, что, если страна организует саммит такого формата, как "Большая двадцатка", то ожидаются делегации из всех стран на том уровне, который выбирает сама страна, направляющая эту делегацию", - добавил он, отвечая на вопрос, поступало ли официальное приглашение на саммит G20 президенту России Владимиру Путину.
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20 июля, 23:33
 
РоссияСШАБольшая двадцаткаДмитрий ПесковМайами
 
 
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