Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внутренние потрясения в киевском режиме видны невооруженным глазом.
- 16 июля Рада утвердила 16 новых министров, при этом кресла глав МИД и минобороны остались вакантными.
- Зеленский назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Киевский режим потряхивает изнутри, это видно невооруженным глазом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Зеленский решил отправить в отставку Сырского из-за страха за свой "авторитет" после увольнения министра обороны.
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