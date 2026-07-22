В Перми будут судить шеф-повара заведения, где отравились более 90 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 90 человек заразились сальмонеллезом после посещения выпускных вечеров в заведении общепита в Перми.
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении шеф-повара организации общественного питания.
- Уголовное дело будет рассмотрено в Мотовилихинском районном суде.
ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Шеф-повар заведения общепита в Перми, где сальмонеллезом заразились более 90 человек во время выпускных вечеров, отправится под суд, сообщает краевая прокуратура.
В июне 2025 года более 20 человек после проведения выпускного вечера в заведении в центре Перми обратились к медикам с признаками отравления. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением кулинарной продукции в банкетном зале на улице Монастырской. СУСК из-за случаев острой кишечной инфекции у посетителей заведения возбудило дело по статье о небезопасных услугах.
"В июне 2025 года более 90 участников мероприятий заразились сальмонеллезом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении шеф-повара организации общественного питания. Уголовное дело рассмотрит Мотовилихинский районный суд", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, при обслуживании выпускных вечеров в кафе и на выездной площадке в Пермском районе были допущены нарушения технологии приготовления блюд и санитарных норм.