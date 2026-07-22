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Авиаперевозки пассажиров между Россией и КНР в январе-мае выросли на 48% - РИА Новости, 22.07.2026
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05:28 22.07.2026
Авиаперевозки пассажиров между Россией и КНР в январе-мае выросли на 48%

РИА Новости: авиаперевозки пассажиров между РФ и КНР в январе-мае выросли на 48%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в январе — мае 2026 года выросли почти на 50% в годовом выражении и превысили 900 тысяч человек.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Авиаперевозки пассажиров между Россией и Китаем в январе-мае 2026 года выросли почти на 50% в годовом выражении и превысили 900 тысяч человек, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.
Китай в сентябре 2025 года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР также до 31 декабря 2027 года.
"Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем за 5 месяцев 2026 года выросли более чем на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 900 тысяч человек", - сообщили в Минтрансе РФ.
Министерство ожидает дальнейший рост пассажиропотока по итогам года, добавили там.
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