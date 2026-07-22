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Житель Запорожской области получил срок за перевод денег ВСУ - РИА Новости, 22.07.2026
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13:59 22.07.2026 (обновлено: 14:02 22.07.2026)
Житель Запорожской области получил срок за перевод денег ВСУ

Житель Запорожской области получил 12 лет за перевод более миллиона рублей ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Запорожской области получил 12 лет колонии за перевод более миллиона рублей на нужды ВСУ.
  • Суд принял решение о конфискации в доход государства суммы, эквивалентной оказанной финансовой помощи ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Житель Запорожской области получил 12 лет колонии за перевод более миллиона рублей на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.
"Суд признал гражданина Н. виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации суда, житель поселка Приазовское 1968 года рождения перевел на нужды ВСУ более миллиона рублей.
"Судом также принято решение о конфискации в доход государства суммы, эквивалентной оказанной гражданином Н. финансовой помощи ВСУ", - подчеркнули в пресс-службе.
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