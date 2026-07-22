Житель Запорожской области получил срок за перевод денег ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Запорожской области получил 12 лет колонии за перевод более миллиона рублей на нужды ВСУ.

Суд принял решение о конфискации в доход государства суммы, эквивалентной оказанной финансовой помощи ВСУ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Житель Запорожской области получил 12 лет колонии за перевод более миллиона рублей на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.

"Суд признал гражданина Н. виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации суда, житель поселка Приазовское 1968 года рождения перевел на нужды ВСУ более миллиона рублей.