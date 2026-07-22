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Весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному", заявила Захарова - РИА Новости, 22.07.2026
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05:52 22.07.2026 (обновлено: 09:51 22.07.2026)
Весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному", заявила Захарова

Захарова: весь мир уже знает, что такое переговоры по-западному

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что весь мир уже понял, что такое «переговоры по-западному».
  • Мария Захарова напомнила о заявлениях Запада относительно Минских соглашений и назвала их «зомбо-песней про «невыполнение Россией Минских договоренностей»».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения госсекретаря США Марко Рубио в адрес Ирана, заявила, что весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному".
Ранее в среду госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с Соединенными Штатами.
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"Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также напомнила о заявлениях Запада относительно Минских соглашений.
"Помним мы зомбо-песню про "невыполнение Россией Минских договоренностей", которая закончилась декларацией Запада о том, что сами и не собирались им следовать", - добавила Захарова.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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20 июля, 10:59
 
СШАИранРоссияМария ЗахароваМарко Рубио
 
 
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