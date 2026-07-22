Весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному", заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что весь мир уже понял, что такое «переговоры по-западному».

Мария Захарова напомнила о заявлениях Запада относительно Минских соглашений и назвала их «зомбо-песней про «невыполнение Россией Минских договоренностей»».

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения госсекретаря США Марко Рубио в адрес Ирана, заявила, что весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному".

Ранее в среду госсекретарь США Марко Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с Соединенными Штатами.

"Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне", - написала Захарова в своем Telegram-канале

Она также напомнила о заявлениях Запада относительно Минских соглашений.

"Помним мы зомбо-песню про "невыполнение Россией Минских договоренностей", которая закончилась декларацией Запада о том, что сами и не собирались им следовать", - добавила Захарова.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.