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Девять партий подали в ЦИК документы для регистрации списков - РИА Новости, 22.07.2026
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11:23 22.07.2026
Девять партий подали в ЦИК документы для регистрации списков

Памфилова: 9 из 11 партий подали в ЦИК документы для регистрации списков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в здании ЦИК
Российский флаг в здании ЦИК - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг в здании ЦИК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девять из одиннадцати партий, участвующих в выборах в Госдуму, подали документы для регистрации списков в ЦИК.
  • Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Девять из одиннадцати партий, принявших решение участвовать в выборах в Госдуму, уже подали в ЦИК документы для регистрации списков, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Шестого июля начался период приема документов для регистрации федеральных списков кандидатов. В нашу Центральную избирательную комиссию представили документы девять на регистрацию из 11 участвующих в выборах партии", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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