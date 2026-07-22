Девять партий подали в ЦИК документы для регистрации списков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять из одиннадцати партий, участвующих в выборах в Госдуму, подали документы для регистрации списков в ЦИК.
- Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Девять из одиннадцати партий, принявших решение участвовать в выборах в Госдуму, уже подали в ЦИК документы для регистрации списков, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Шестого июля начался период приема документов для регистрации федеральных списков кандидатов. В нашу Центральную избирательную комиссию представили документы девять на регистрацию из 11 участвующих в выборах партии", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК РФ.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.