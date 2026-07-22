Рейтинг@Mail.ru
У миллиардера из США в Париже пропали драгоценности на 1,3 миллиона евро - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 22.07.2026
У миллиардера из США в Париже пропали драгоценности на 1,3 миллиона евро

Parisien: в Париже у миллиардера из США исчез багаж с ценностями на 1,3 млн евро

© AP Photo / Aurelien MorissardПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Багаж американского миллиардера с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро пропал во время транспортировки из аэропорта в отель в Париже.
  • Пострадавший — 45-летний американский бизнесмен, прибывший самолетом из Ниццы, по прибытии в аэропорт передал ручную кладь сотруднице элитного консьерж-сервиса, а также попросил ее забрать два своих чемодана из багажного отделения.
  • Ручная кладь бизнесмена, вероятно, исчезла еще в аэропорту, так как на записях с камер видеонаблюдения отеля видно, что из багажника машины были вынуты только два чемодана.
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Багаж американского миллиардера с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро пропал во время транспортировки из аэропорта Руасси-Шарль де Голль в отель Four Seasons Hotel George V в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
"Багаж с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро "пропал" в воскресенье вечером между аэропортом Руасси-Шарль де Голль и отелем Four Seasons Hotel George V", - говорится в материале.
Картина Одалиска на террасе Анри Матисса - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса из музея
29 марта, 21:04
Согласно сообщению издания, пострадавший является 45-летним американским бизнесменом, который заработал состояние на медицинских технологиях. Он прибыл самолетом из Ниццы в Париж, где планировал провести несколько дней. По словам источников, для перелета бизнесмен задекларировал кольцо стоимостью 800 тысяч евро, а также серьги, браслет и ожерелье.
После приземления его в аэропорту встретила сотрудница элитного консьерж-сервиса, нанятая для обеспечения трансфера бизнесмена от аэропорта до отеля. Бизнесмен передал ей свою ручную кладь, а также попросил забрать два его чемодана, которые перевозились в багажном отделении самолета. Затем пострадавший проследовал из аэропорта и сел в автомобиль с личным водителем. В это время багаж бизнесмена был погружен в машину, говорится в сообщении Parisien.
По прибытии в отель, бизнесмен отправился на прогулку и вернулся в свой номер после 22.30 (23.30 мск). Там он увидел, что два его чемодана уже были доставлены, однако его ручная кладь с драгоценностями исчезла. Записи с камер видеонаблюдения отеля показали, что по прибытии в отель из багажника машины были вынуты только два чемодана, а само авто по пути не останавливалось. Таким образом, с высокой вероятностью ручная кладь бизнесмена исчезла еще в аэропорту, сообщает издание.
Расследование проводят правоохранители департамента Валь-д"Уаз, на территории которого частично расположен аэропорт. Сотрудница консьерж-сервиса была допрошена, однако детали ее показаний не были представлены, уточняет газета.
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Из часовни во Франции украли религиозные артефакты
10 июня, 15:34
 
В миреПарижНицца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала