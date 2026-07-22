У миллиардера из США в Париже пропали драгоценности на 1,3 миллиона евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Багаж американского миллиардера с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро пропал во время транспортировки из аэропорта в отель в Париже.

Пострадавший — 45-летний американский бизнесмен, прибывший самолетом из Ниццы, по прибытии в аэропорт передал ручную кладь сотруднице элитного консьерж-сервиса, а также попросил ее забрать два своих чемодана из багажного отделения.

Ручная кладь бизнесмена, вероятно, исчезла еще в аэропорту, так как на записях с камер видеонаблюдения отеля видно, что из багажника машины были вынуты только два чемодана.

ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Багаж американского миллиардера с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро пропал во время транспортировки из аэропорта Руасси-Шарль де Голль в отель Four Seasons Hotel George V в Париже, Багаж американского миллиардера с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро пропал во время транспортировки из аэропорта Руасси-Шарль де Голль в отель Four Seasons Hotel George V в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

"Багаж с ювелирными изделиями на сумму более 1,3 миллиона евро "пропал" в воскресенье вечером между аэропортом Руасси-Шарль де Голль и отелем Four Seasons Hotel George V", - говорится в материале.

Согласно сообщению издания, пострадавший является 45-летним американским бизнесменом, который заработал состояние на медицинских технологиях. Он прибыл самолетом из Ниццы Париж , где планировал провести несколько дней. По словам источников, для перелета бизнесмен задекларировал кольцо стоимостью 800 тысяч евро, а также серьги, браслет и ожерелье.

После приземления его в аэропорту встретила сотрудница элитного консьерж-сервиса, нанятая для обеспечения трансфера бизнесмена от аэропорта до отеля. Бизнесмен передал ей свою ручную кладь, а также попросил забрать два его чемодана, которые перевозились в багажном отделении самолета. Затем пострадавший проследовал из аэропорта и сел в автомобиль с личным водителем. В это время багаж бизнесмена был погружен в машину, говорится в сообщении Parisien.

По прибытии в отель, бизнесмен отправился на прогулку и вернулся в свой номер после 22.30 (23.30 мск). Там он увидел, что два его чемодана уже были доставлены, однако его ручная кладь с драгоценностями исчезла. Записи с камер видеонаблюдения отеля показали, что по прибытии в отель из багажника машины были вынуты только два чемодана, а само авто по пути не останавливалось. Таким образом, с высокой вероятностью ручная кладь бизнесмена исчезла еще в аэропорту, сообщает издание.