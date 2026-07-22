Роспотребнадзор рассказал дачникам, как правильно очищать овощи с грядки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дачные овощи и зелень с грядки требуют тщательной очистки во избежание инфекций.
- Корнеплоды необходимо замачивать в теплой воде на 10–15 минут и очищать кожуру щеткой с жесткой щетиной, а листовую зелень следует мыть аккуратно, промывая между листьями.
- При появлении первых симптомов острой кишечной инфекции необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дачные овощи и зелень с грядки требуют тщательной очистки во избежание инфекций, корнеплоды необходимо замачивать в теплой воде на 10-15 минут, а листовую зелень надо мыть аккуратно, промывая между листьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Картофель, морковь, свекла, редис требуют наиболее тщательной очистки из-за прямого контакта с землей: замочите овощи в теплой воде на 10–15 минут. Очистите кожуру щеткой с жесткой щетиной, уделяя особое внимание углублениям и неровностям. Тщательно промойте каждый овощ под струей проточной воды не менее двух минут", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что листовую зелень (салат, укроп, петрушку, зеленый лук) необходимо мыть особенно аккуратно, так как бактерии скапливаются между листьями. Замачивать зелень необходимо в прохладной воде на 15 минут. Для усиления эффекта можно использовать раствор соли или столового уксуса (1 столовая ложка на литр воды), оставив зелень в нем на 30 минут.
"При появлении первых симптомов острой кишечной инфекции (боль в животе, тошнота, рвота, диарея, повышение температуры) незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью" - предостерегли в Роспотребнадзоре.