Краткий пересказ от РИА ИИ Дачные овощи и зелень с грядки требуют тщательной очистки во избежание инфекций.

Корнеплоды необходимо замачивать в теплой воде на 10–15 минут и очищать кожуру щеткой с жесткой щетиной, а листовую зелень следует мыть аккуратно, промывая между листьями.

При появлении первых симптомов острой кишечной инфекции необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дачные овощи и зелень с грядки требуют тщательной очистки во избежание инфекций, корнеплоды необходимо замачивать в теплой воде на 10-15 минут, а листовую зелень надо мыть аккуратно, промывая между листьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Картофель, морковь, свекла, редис требуют наиболее тщательной очистки из-за прямого контакта с землей: замочите овощи в теплой воде на 10–15 минут. Очистите кожуру щеткой с жесткой щетиной, уделяя особое внимание углублениям и неровностям. Тщательно промойте каждый овощ под струей проточной воды не менее двух минут", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что листовую зелень (салат, укроп, петрушку, зеленый лук) необходимо мыть особенно аккуратно, так как бактерии скапливаются между листьями. Замачивать зелень необходимо в прохладной воде на 15 минут. Для усиления эффекта можно использовать раствор соли или столового уксуса (1 столовая ложка на литр воды), оставив зелень в нем на 30 минут.