Отставка Сырского может быть вызвана давлением внешних сил, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связана с борьбой за контроль над финансированием украинской армии.
- Мирошник считает, что общий курс Киева после смены главкома не изменится, а Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура на этом посту.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
"Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача - разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов", - сказал Мирошник "Известиям".
По его словам, основная причина нынешнего противостояния заключается в борьбе различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, которым распоряжается министерство обороны. Мирошник также выразил мнение, что общий курс Киева после смены главкома не изменится, а Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура, которая будет передавать решения Банковой военному руководству.