Отставка Сырского может быть вызвана давлением внешних сил, заявил Мирошник

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, основная причина нынешнего противостояния заключается в борьбе различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием украинской армии, которым распоряжается министерство обороны. Мирошник также выразил мнение, что общий курс Киева после смены главкома не изменится, а Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура, которая будет передавать решения Банковой военному руководству.