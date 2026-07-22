Страховщик рассказал, как не попасться мошенникам при планировании отпуска

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполнительный директор «СберСтрахования» Никита Тырин рассказал, что летом увеличивается количество мошеннических схем, связанных с планированием отпуска.

Злоумышленники используют искусственную спешку, сильно заниженные цены и просьбы перечислить деньги на карту частного лица или по номеру телефона вместо оплаты внутри сервиса.

Эксперт советует завести отдельную карту для покупок в интернете и пополнять ее только на сумму предстоящего платежа.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россиянам, чтобы не стать жертвами мошенников при планировании отпуска, стоит настороженно относиться к слишком выгодным предложениям, не перечислять деньги на счета частных лиц и завести специальную карту для отпускных трат, рассказал РИА Новости исполнительный директор "СберСтрахования" Никита Тырин.

"Летом планы на поездку могут складываться спонтанно: подходящий рейс, выгодное предложение по жилью у моря, свободные даты - и решение принимается за пару минут, пока не разобрали другие. Именно на такой поспешности и строят расчет злоумышленники. В период отпусков становится больше поддельных сайтов авиакомпаний и сервисов продажи билетов, фальшивых объявлений о сдаче жилья и сообщений в духе "подтвердите бронь", - предупреждает эксперт.

Есть несколько простых ориентиров, которые помогают вовремя распознать мошенническую схему еще до того, как будут переведены деньги. Первый настораживающий признак - искусственная спешка. Злоумышленники подталкивают человека действовать немедленно: пишут, что бронь вот-вот аннулируют, спецтариф действует несколько минут, а место в самолете или квартиру уже присматривает кто-то еще.

Второй сигнал, по словам Тырина, - это цена, заметно отличающаяся от рынка. Разброс стоимости на один и тот же перелет у надежных площадок, как правило, не превышает 5-10%, поэтому вариант вдвое дешевле стоит воспринимать не как удачу, а как повод насторожиться.

Третий признак - просьба перечислить деньги на карту частного лица или по номеру телефона вместо оплаты внутри сервиса. Надежная площадка проводит платеж через собственную систему и не выводит покупателя на стороннего получателя. Оплата "в руки хозяину" лишает человека гарантий сделки.

Отдельного внимания заслуживают вложения в смс-сообщениях и электронных письмах, которые приходят якобы от перевозчиков или сервисов бронирования. В них получателя просят срочно подтвердить заказ, доплатить сбор или сохранить место по ссылке, однако она ведет на мошеннический сайт.