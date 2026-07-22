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Страховщик рассказал, как не попасться мошенникам при планировании отпуска - РИА Новости, 22.07.2026
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07:07 22.07.2026
Страховщик рассказал, как не попасться мошенникам при планировании отпуска

Тырин: россиянам нужно завести отдельную карту для трат в отпуске

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье Черного моря
Отдыхающие на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на побережье Черного моря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный директор «СберСтрахования» Никита Тырин рассказал, что летом увеличивается количество мошеннических схем, связанных с планированием отпуска.
  • Злоумышленники используют искусственную спешку, сильно заниженные цены и просьбы перечислить деньги на карту частного лица или по номеру телефона вместо оплаты внутри сервиса.
  • Эксперт советует завести отдельную карту для покупок в интернете и пополнять ее только на сумму предстоящего платежа.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россиянам, чтобы не стать жертвами мошенников при планировании отпуска, стоит настороженно относиться к слишком выгодным предложениям, не перечислять деньги на счета частных лиц и завести специальную карту для отпускных трат, рассказал РИА Новости исполнительный директор "СберСтрахования" Никита Тырин.
"Летом планы на поездку могут складываться спонтанно: подходящий рейс, выгодное предложение по жилью у моря, свободные даты - и решение принимается за пару минут, пока не разобрали другие. Именно на такой поспешности и строят расчет злоумышленники. В период отпусков становится больше поддельных сайтов авиакомпаний и сервисов продажи билетов, фальшивых объявлений о сдаче жилья и сообщений в духе "подтвердите бронь", - предупреждает эксперт.
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Есть несколько простых ориентиров, которые помогают вовремя распознать мошенническую схему еще до того, как будут переведены деньги. Первый настораживающий признак - искусственная спешка. Злоумышленники подталкивают человека действовать немедленно: пишут, что бронь вот-вот аннулируют, спецтариф действует несколько минут, а место в самолете или квартиру уже присматривает кто-то еще.
Второй сигнал, по словам Тырина, - это цена, заметно отличающаяся от рынка. Разброс стоимости на один и тот же перелет у надежных площадок, как правило, не превышает 5-10%, поэтому вариант вдвое дешевле стоит воспринимать не как удачу, а как повод насторожиться.
Третий признак - просьба перечислить деньги на карту частного лица или по номеру телефона вместо оплаты внутри сервиса. Надежная площадка проводит платеж через собственную систему и не выводит покупателя на стороннего получателя. Оплата "в руки хозяину" лишает человека гарантий сделки.
Отдельного внимания заслуживают вложения в смс-сообщениях и электронных письмах, которые приходят якобы от перевозчиков или сервисов бронирования. В них получателя просят срочно подтвердить заказ, доплатить сбор или сохранить место по ссылке, однако она ведет на мошеннический сайт.
Эксперт советует завести отдельную карту для покупок в интернете и пополнять ее только на сумму предстоящего платежа. Если ее данные окажутся у мошенников, они не смогут списать больше денег, чем есть на карте в момент покупки.
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