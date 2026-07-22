"Такого еще не видели": ученые сделали шокирующее открытие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В известняковых пещерах штата Алабама обнаружили новый вид безглазых пещерных рыб.
- Рыбу определили в отдельный род из-за ее генетической уникальности и назвали Demogorgonichthys arcanus.
- Новый вид родственен южной и алабамской пещерным рыбам, но обладает ключевыми отличиями, такими как отсутствие пигментации и части гена родопсина.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В системе известняковых пещер в американском штате Алабама обнаружили новый вид безглазых пещерных рыб, пишет Popular Science.
Полупрозрачное животное длиной менее пяти сантиметров получила научное название Demogorgonichthys arcanus, которое отсылает к мифологическому существу Демогоргону. Отмечается, что обнаруженная особь настолько генетически уникальна, что ее определили в отдельный род.
"Чаще всего, открывая новые виды, мы обнаруживаем различия внутри уже известных организмов. В этом случае все иначе. Это совершенно новая находка, которой раньше никто не видел, и это огромная редкость", — заявил куратор музея естественной истории Университета Оберна и соавтор исследования Джонатан Армбрустер.
По данным ученых, новый вид является родственным для южной и алабамской пещерными рыбами, но Demogorgonichthys arcanus обладает ключевыми отличиями. У нее нет пигментации и части ключевого гена родопсина, который отвечает за чувствительность к свету.
До сих пор исследователям удалось зафиксировать одновременно лишь около 20 особей.
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