Краткий пересказ от РИА ИИ Гостиница «Вега» в Измайлово стала первым отелем в России, сертифицированным по стандарту «Зеленый отель».

Сертификация подтвердила системный подход отеля к устойчивому развитию в экологических, социальных и управленческих аспектах.

В отеле внедрены практики по снижению потребления ресурсов, включая возможность для гостей выбирать частоту замены постельного белья и отказаться от ежедневной уборки номера.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Первый отель в России сертифицирован по стандарту "Зеленый отель", сертификат получила московская гостиница "Вега" в Измайлово, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

"Отель "Вега" Измайлово первым в России прошел сертификацию по стандарту "Зеленый отель" в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество - Туризм". Эксперты подтвердили, что объект внедрил системный подход к устойчивому развитию, охватывающий экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности", - рассказали в Роскачестве

Там пояснили, что оценка охватывает объемы энерго- и водопотребления, обращенин с отходами, устойчивые закупки, использование химической продукции, а также вопросы условий труда и социальной ответственности.