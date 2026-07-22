Первый отель в России получил зеленый сертификат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гостиница «Вега» в Измайлово стала первым отелем в России, сертифицированным по стандарту «Зеленый отель».
- Сертификация подтвердила системный подход отеля к устойчивому развитию в экологических, социальных и управленческих аспектах.
- В отеле внедрены практики по снижению потребления ресурсов, включая возможность для гостей выбирать частоту замены постельного белья и отказаться от ежедневной уборки номера.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Первый отель в России сертифицирован по стандарту "Зеленый отель", сертификат получила московская гостиница "Вега" в Измайлово, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Отель "Вега" Измайлово первым в России прошел сертификацию по стандарту "Зеленый отель" в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество - Туризм". Эксперты подтвердили, что объект внедрил системный подход к устойчивому развитию, охватывающий экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности", - рассказали в Роскачестве.
Там пояснили, что оценка охватывает объемы энерго- и водопотребления, обращенин с отходами, устойчивые закупки, использование химической продукции, а также вопросы условий труда и социальной ответственности.
Так, в рамках внедрения экологических практик отель реализовал идею по снижению потребления ресурсов. Например, гость может посодействовать снижению нагрузки на окружающую среду и выбрать, насколько часто ему требуется замена постельного белья, оставив соответствующую информационную табличку на кровати. Также клиент имеет возможность отказаться от уборки номера, рассказали в Роскачестве.
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