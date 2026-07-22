Рейтинг@Mail.ru
Первый отель в России получил зеленый сертификат - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 22.07.2026 (обновлено: 09:14 22.07.2026)
Первый отель в России получил зеленый сертификат

Первый отель в России сертифицировали по стандарту "Зеленый отель"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГостиница "Вега" в Измайлово в Москве
Гостиница Вега в Измайлово в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Гостиница "Вега" в Измайлово в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гостиница «Вега» в Измайлово стала первым отелем в России, сертифицированным по стандарту «Зеленый отель».
  • Сертификация подтвердила системный подход отеля к устойчивому развитию в экологических, социальных и управленческих аспектах.
  • В отеле внедрены практики по снижению потребления ресурсов, включая возможность для гостей выбирать частоту замены постельного белья и отказаться от ежедневной уборки номера.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Первый отель в России сертифицирован по стандарту "Зеленый отель", сертификат получила московская гостиница "Вега" в Измайлово, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Отель "Вега" Измайлово первым в России прошел сертификацию по стандарту "Зеленый отель" в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество - Туризм". Эксперты подтвердили, что объект внедрил системный подход к устойчивому развитию, охватывающий экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности", - рассказали в Роскачестве.
Там пояснили, что оценка охватывает объемы энерго- и водопотребления, обращенин с отходами, устойчивые закупки, использование химической продукции, а также вопросы условий труда и социальной ответственности.
Так, в рамках внедрения экологических практик отель реализовал идею по снижению потребления ресурсов. Например, гость может посодействовать снижению нагрузки на окружающую среду и выбрать, насколько часто ему требуется замена постельного белья, оставив соответствующую информационную табличку на кровати. Также клиент имеет возможность отказаться от уборки номера, рассказали в Роскачестве.
Номер в гостинице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц
17 декабря 2025, 02:45
 
РоссияРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала