Личный опыт службы Юрия Никулина помог учредить День защитников неба Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист СССР, цирковой режиссер и киноактер Юрий Никулин служил в войсках противовоздушной обороны во время Великой Отечественной войны.

22 июля отмечается День защитников неба Москвы в память об успешном отражении первого налета немецких бомбардировщиков на столицу в 1941 году.

Идея отмечать годовщину первого авианалета на Москву принадлежала Юрию Никулину, который выдвинул свою инициативу в 1993 году.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опыт службы в войсках противовоздушной обороны, полученный народным артистом СССР, прославленным цирковым режиссером и киноактером Юрием Никулиным, помог установить дату 22 июля в качестве Дня защитников неба Москвы, следует из архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В среду отмечается День защитников неба Москвы . Эта дата была выбрана в память об успешном отражении первого налета немецких бомбардировщиков на столицу в ходе Великой Отечественной войны в 1941 году.

Идея отмечать годовщину первого авианалета на Москву принадлежала Никулину , который в годы войны был сержантом войск ПВО и участвовал в героической обороне Ленинграда. Свою инициативу Никулин выдвинул в 1993 году, когда его избрали председателем правления столичного отделения Российского фонда мира. Никулин, опираясь на свой боевой опыт, подчеркивал, что отражение первого налета немцев на Москву – важный и драматичный эпизод в истории войны.

В годы Великой Отечественной войны 115-й зенитный артиллерийский полк, в котором служил Никулин, входил в состав 2-го корпуса ПВО (с апреля 1942 года - Ленинградская армия ПВО). Никулин до марта 1943 года воевал в составе зенитной батареи 115-го полка, находившейся под Сестрорецком и прикрывавшей Ленинград с севера. Самый первый налет гитлеровцев на Ленинград 115-й полк отражал в ночь с 22 на 23 июня 1941 года. К концу 1941 года на счету полка были десятки сбитых вражеских самолетов. В 1943 году Никулин был награжден медалью "За оборону Ленинграда".

В ночь с 21 на 22 июля 1941 года, спустя ровно месяц после начала Великой Отечественной войны, Москва подверглась первому налету германской авиации. По сообщению советского командования, в ходе отражения первого массированного налета немецкой авиации на Москву было сбито 22 самолета врага (из них 12 – на счету истребителей).

Придавая защите столицы особое значение, нарком обороны Иосиф Сталин в специальном приказе от 22 июля 1941 года объявил благодарность участникам отражения налета. Это был первый с начала войны приказ Верховного главнокомандующего о поощрении. Указом Президиума Верховного совета от 24 июля 1941 года 81 защитник неба Москвы был отмечен государственными наградами, в том числе пять из них награждены орденами Ленина.