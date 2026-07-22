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Т-Банк запустил оплату покупок по QR-коду за границей - РИА Новости, 22.07.2026
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12:11 22.07.2026
Т-Банк запустил оплату покупок по QR-коду за границей

Т-Банк запустил оплату по QR-коду за границей через мобильное приложение

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкQR-код на экране смартфона
QR-код на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил оплату по QR-коду за границей, такая функция доступна в мобильном приложении и уже работает во Вьетнаме, Таджикистане, Киргизии, Армении и Азербайджане, сообщил банк.
"Клиенты T-Банка теперь могут оплачивать покупки по QR-коду за границей через мобильное приложение банка так же просто, как и в России. Такая возможность уже появилась во Вьетнаме, Таджикистане, Кыргызстане, Армении и Азербайджане", - говорится в сообщении.
Также поясняется, что комиссия за оплату не взимается, а открывать счет в иностранной валюте для оплаты не требуется, при этом конвертация рублей в валюту страны производится по внутреннему курсу банка на момент совершения операции.
В Т-Банке также указали, что за период с января по май 2026 года объем трансграничных переводов через банк увеличился примерно на 20% в годовом выражении - до 200 миллиардов рублей, а общий объем средств, которые клиенты перевели за 2025 год, составил около 500 миллиардов рублей.
"Мы начали с пяти стран, но планируем расширять эту возможность на самые популярные направления для российских путешественников - прежде всего, это страны ближнего зарубежья, а также Юго-Восточной Азии", - подчеркнул вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов, чьи слова приводятся в сообщении.
 
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