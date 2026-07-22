Т-Банк запустил оплату покупок по QR-коду за границей

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Т-Банк запустил оплату по QR-коду за границей, такая функция доступна в мобильном приложении и уже работает во Вьетнаме, Таджикистане, Киргизии, Армении и Азербайджане, сообщил банк.

"Клиенты T-Банка теперь могут оплачивать покупки по QR-коду за границей через мобильное приложение банка так же просто, как и в России. Такая возможность уже появилась во Вьетнаме, Таджикистане, Кыргызстане, Армении и Азербайджане", - говорится в сообщении.

Также поясняется, что комиссия за оплату не взимается, а открывать счет в иностранной валюте для оплаты не требуется, при этом конвертация рублей в валюту страны производится по внутреннему курсу банка на момент совершения операции.

В Т-Банке также указали, что за период с января по май 2026 года объем трансграничных переводов через банк увеличился примерно на 20% в годовом выражении - до 200 миллиардов рублей, а общий объем средств, которые клиенты перевели за 2025 год, составил около 500 миллиардов рублей.