В России доля альтернативных способов оплаты выросла до 33 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом полугодии 2026 года доля альтернативных способов оплаты покупок в России достигла 33% от всех безналичных транзакций.

Чаще всего россияне пользуются оплатой смартфоном на кассе без подключения к интернету: количество таких операций выросло почти на 20% с января по июнь.

Средний чек по всем способам оплаты T-Pay увеличился на 12% за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 805 рублей.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Доля альтернативных способов оплаты покупок в России в первом полугодии этого года достигла 33% от всех безналичных транзакций, сообщили РИА Новости в Т-Банке.

"В первом полугодии 2026 года доля альтернативных способов оплаты выросла до 33% от всех безналичных методов, на 1 процентный пункт год к году", - рассказали там.

В банке отметили, что все виды безналичных платежей в первом полугодии демонстрировали положительную динамику.

При этом чаще всего россияне пользуются оплатой смартфоном на кассе без подключения к интернету. Так, по T-Pay на Android с января по июнь количество таких операций выросло почти на 20%, а количество оплат без интернета в T-Pay на iPhone увеличилось в июне на 45% по сравнению с маем.

Также за первое полугодие средний чек по всем способам оплаты T-Pay увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 805 рублей.