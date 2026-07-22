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В России доля альтернативных способов оплаты выросла до 33 процентов - РИА Новости, 22.07.2026
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08:32 22.07.2026
В России доля альтернативных способов оплаты выросла до 33 процентов

Россияне стали чаще оплачивать покупки альтернативными безналичными способами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года доля альтернативных способов оплаты покупок в России достигла 33% от всех безналичных транзакций.
  • Чаще всего россияне пользуются оплатой смартфоном на кассе без подключения к интернету: количество таких операций выросло почти на 20% с января по июнь.
  • Средний чек по всем способам оплаты T-Pay увеличился на 12% за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 805 рублей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Доля альтернативных способов оплаты покупок в России в первом полугодии этого года достигла 33% от всех безналичных транзакций, сообщили РИА Новости в Т-Банке.
"В первом полугодии 2026 года доля альтернативных способов оплаты выросла до 33% от всех безналичных методов, на 1 процентный пункт год к году", - рассказали там.
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В банке отметили, что все виды безналичных платежей в первом полугодии демонстрировали положительную динамику.
При этом чаще всего россияне пользуются оплатой смартфоном на кассе без подключения к интернету. Так, по T-Pay на Android с января по июнь количество таких операций выросло почти на 20%, а количество оплат без интернета в T-Pay на iPhone увеличилось в июне на 45% по сравнению с маем.
Также за первое полугодие средний чек по всем способам оплаты T-Pay увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 805 рублей.
"Такой размер среднего чека показывает, что альтернативные способы оплаты россияне используют для повседневных трат", - прокомментировали в Т-Банке.
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