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Нилов сообщил, что не будет переизбираться в Госдуму - РИА Новости, 22.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
15:17 22.07.2026
Нилов сообщил, что не будет переизбираться в Госдуму

Нилов заявил, что не будет баллотироваться в Госдуму нового созыва

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЯрослав Нилов
Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Нилов сообщил, что не будет баллотироваться в Государственную Думу нового созыва.
  • Он продолжит исполнять свои обязанности до начала работы новой Думы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что не будет баллотироваться в палату парламента нового созыва.
"Не секрет, это все официальные данные. Я действительно не иду в Государственную Думу, я нигде не баллотируюсь… Моя задача довести все начатое до конца, передать все дела, чтобы передача дел прошла гармонично", - сказал Нилов.
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Он заверил, что вплоть до выборов и начала работы новой Думы продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме.
"Ни в коем случае я ничего не бросаю, не ухожу, не пускаю на самотек. Все будет работать и дальше в том же формате, как и работало, пока не придет в комитет новый руководитель", - добавил политик.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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