Нилов сообщил, что не будет переизбираться в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Нилов сообщил, что не будет баллотироваться в Государственную Думу нового созыва.
- Он продолжит исполнять свои обязанности до начала работы новой Думы.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что не будет баллотироваться в палату парламента нового созыва.
"Не секрет, это все официальные данные. Я действительно не иду в Государственную Думу, я нигде не баллотируюсь… Моя задача довести все начатое до конца, передать все дела, чтобы передача дел прошла гармонично", - сказал Нилов.
Он заверил, что вплоть до выборов и начала работы новой Думы продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме.
"Ни в коем случае я ничего не бросаю, не ухожу, не пускаю на самотек. Все будет работать и дальше в том же формате, как и работало, пока не придет в комитет новый руководитель", - добавил политик.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.