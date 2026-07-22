Нилов сообщил, что не будет переизбираться в Госдуму

Он заверил, что вплоть до выборов и начала работы новой Думы продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме.

"Ни в коем случае я ничего не бросаю, не ухожу, не пускаю на самотек. Все будет работать и дальше в том же формате, как и работало, пока не придет в комитет новый руководитель", - добавил политик.