Нетаньяху уже не одну неделю пытается добиться встречи с Трампом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается организовать личную встречу с президентом США Дональдом Трампом.
- Нетаньяху и Трамп не встречались лично с февраля, хотя регулярно проводят телефонные разговоры.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже не одну неделю пытается добиться встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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Израильский премьер и лидер США не встречались лично с февраля, хотя регулярно проводят телефонные разговоры, подчеркивает телеканал.
Нетаньяху прорабатывает вопрос возможной встречи с Трампом в период своего визита в США на следующей неделе на похороны скончавшегося сенатора Линдси Грэма*, заявил телеканалу источник.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.