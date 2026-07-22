Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху уже не одну неделю пытается добиться встречи с Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 22.07.2026
Нетаньяху уже не одну неделю пытается добиться встречи с Трампом, пишут СМИ

CNN: Нетаньяху уже не одну неделю пытается добиться встречи с Трампом

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается организовать личную встречу с президентом США Дональдом Трампом.
  • Нетаньяху и Трамп не встречались лично с февраля, хотя регулярно проводят телефонные разговоры.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже не одну неделю пытается добиться встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Нетаньяху пытается организовать личную встречу с Трампом неделями… однако дата все еще не назначена", - отмечает телеканал.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Израиль не втянется в конфликт США и Ирана, заявил министр
21 июля, 11:44
Израильский премьер и лидер США не встречались лично с февраля, хотя регулярно проводят телефонные разговоры, подчеркивает телеканал.
Нетаньяху прорабатывает вопрос возможной встречи с Трампом в период своего визита в США на следующей неделе на похороны скончавшегося сенатора Линдси Грэма*, заявил телеканалу источник.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани делает заявление о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. 22 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Мэр Нью-Йорка признал, что у города нет полномочий арестовать Нетаньяху
Вчера, 04:46
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала