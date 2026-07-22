СМИ: Нетаньяху обсудил сценарии возвращения Израиля к конфликту с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Нетаньяху обсудил с руководством страны возможные сценарии вовлечения Израиля в конфликт с Ираном.

Израиль удовлетворен текущим статусом-кво и не стремится к участию в конфликте между США и Ираном, но готов помочь, если этого потребует Трамп.

В случае возвращения к конфликту Израиль будет стремиться наносить удары по важным целям в Иране, включая энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты, однако США пока не хотят идти по такому сценарию.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения страны к конфликту с Ираном, сообщает телеканал Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения страны к конфликту с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в понедельник Нетаньяху провел встречу, посвященную возобновившемуся конфликту США против Ирана.

"На встрече обсуждались возможные сценарии вовлечения Израиля в боевые действия: присоединение по просьбе США; шаг Ирана, который бы спровоцировал ответ Израиля; или превентивный израильский удар для пресечения неминуемой, по мнению Израиля, угрозы", - говорится в публикации.

Тем не менее, как заявил телеканалу источник, Израиль удовлетворен статусом-кво, то есть продолжением конфликта между США и Ираном без участия еврейского государства.

США пока не просили Израиль присоединиться к конфликту с Ираном, однако, если к этому призовет американский лидер Дональд Трамп, Израиль будет готов помочь, сказал источник.

В случае возвращения к конфликту Израиль будет стремиться наносить удары по особенно важным целям в Иране, включая энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты, заявил телеканалу источник. Однако, как подчеркнул собеседник, эта стратегия несет в себе серьезные риски для стран Персидского залива и цен на нефть, а США пока не хотят идти по такому сценарию.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль в настоящее время не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном.