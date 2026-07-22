СМИ: Нетаньяху обсудил сценарии возвращения Израиля к конфликту с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетаньяху обсудил с руководством страны возможные сценарии вовлечения Израиля в конфликт с Ираном.
- Израиль удовлетворен текущим статусом-кво и не стремится к участию в конфликте между США и Ираном, но готов помочь, если этого потребует Трамп.
- В случае возвращения к конфликту Израиль будет стремиться наносить удары по важным целям в Иране, включая энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты, однако США пока не хотят идти по такому сценарию.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения страны к конфликту с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"На встрече обсуждались возможные сценарии вовлечения Израиля в боевые действия: присоединение по просьбе США; шаг Ирана, который бы спровоцировал ответ Израиля; или превентивный израильский удар для пресечения неминуемой, по мнению Израиля, угрозы", - говорится в публикации.
Тем не менее, как заявил телеканалу источник, Израиль удовлетворен статусом-кво, то есть продолжением конфликта между США и Ираном без участия еврейского государства.
США пока не просили Израиль присоединиться к конфликту с Ираном, однако, если к этому призовет американский лидер Дональд Трамп, Израиль будет готов помочь, сказал источник.
В случае возвращения к конфликту Израиль будет стремиться наносить удары по особенно важным целям в Иране, включая энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты, заявил телеканалу источник. Однако, как подчеркнул собеседник, эта стратегия несет в себе серьезные риски для стран Персидского залива и цен на нефть, а США пока не хотят идти по такому сценарию.
Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль в настоящее время не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Израиль не втянется в конфликт США и Ирана, заявил министр
21 июля, 11:44