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СМИ: Нетаньяху обсудил сценарии возвращения Израиля к конфликту с Ираном - РИА Новости, 22.07.2026
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10:10 22.07.2026
СМИ: Нетаньяху обсудил сценарии возвращения Израиля к конфликту с Ираном

CNN: Нетаньяху обсудил сценарии возвращения Израиля к конфликту с Ираном

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху обсудил с руководством страны возможные сценарии вовлечения Израиля в конфликт с Ираном.
  • Израиль удовлетворен текущим статусом-кво и не стремится к участию в конфликте между США и Ираном, но готов помочь, если этого потребует Трамп.
  • В случае возвращения к конфликту Израиль будет стремиться наносить удары по важным целям в Иране, включая энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты, однако США пока не хотят идти по такому сценарию.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с руководством Израиля возможные сценарии возвращения страны к конфликту с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в понедельник Нетаньяху провел встречу, посвященную возобновившемуся конфликту США против Ирана.
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"На встрече обсуждались возможные сценарии вовлечения Израиля в боевые действия: присоединение по просьбе США; шаг Ирана, который бы спровоцировал ответ Израиля; или превентивный израильский удар для пресечения неминуемой, по мнению Израиля, угрозы", - говорится в публикации.
Тем не менее, как заявил телеканалу источник, Израиль удовлетворен статусом-кво, то есть продолжением конфликта между США и Ираном без участия еврейского государства.
США пока не просили Израиль присоединиться к конфликту с Ираном, однако, если к этому призовет американский лидер Дональд Трамп, Израиль будет готов помочь, сказал источник.
В случае возвращения к конфликту Израиль будет стремиться наносить удары по особенно важным целям в Иране, включая энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты, заявил телеканалу источник. Однако, как подчеркнул собеседник, эта стратегия несет в себе серьезные риски для стран Персидского залива и цен на нефть, а США пока не хотят идти по такому сценарию.
Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль в настоящее время не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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