Цена нефти марки Brent поднялась выше $92 за баррель впервые с июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цена нефти марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель впервые с 11 июня.
- Августовские фьючерсы на WTI дорожали до 85,24 доллара за баррель.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Цена нефти марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель впервые с 11 июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.16 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,68% относительно предыдущего закрытия - до 92,15 доллара за баррель, показатель впервые с 11 июня поднялся выше 92 долларов.
Августовские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 0,9% - до 85,24 доллара за баррель.