Ученые рассказали, как сохранить в старости трезвость ума

Краткий пересказ от РИА ИИ В ННГУ создана новая диагностическая система для определения изменений в образе жизни, способствующих сохранению сил и трезвости ума в 80 лет.

По словам ученых, система основана на анализе индивидуальных генетических особенностей и поиске маркеров старения — участков "вспомогательных" молекул РНК.

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Подсказать человеку, что ему необходимо изменить в образе жизни для того, чтобы в 80 лет сохранить силы и трезвость ума, позволит новая диагностическая система, созданная в Нижегородском государственном университете ( Подсказать человеку, что ему необходимо изменить в образе жизни для того, чтобы в 80 лет сохранить силы и трезвость ума, позволит новая диагностическая система, созданная в Нижегородском государственном университете ( ННГУ ) им. Н.И. Лобачевского. Она основана на анализе индивидуальных генетических особенностей. Результаты были представлены на 15-й Международной мультиконференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов/ системная биология" BGRS/ SB-2026.

"Результат нашей работы — это показатель, по которому конкретному человеку заранее могут сказать, что можно изменить в его траектории старения, чтобы в 80 лет он чувствовал радость и желание жить, а не начинал день с горсти таблеток на завтрак", — рассказала одна из авторов исследования, директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.

Новая диагностическая система основана на поиске маркеров старения — участков "вспомогательных" молекул РНК, по которым можно зафиксировать возрастно-зависимое воспаление. Этот процесс — одна из основных проблем старения, которая является и следствием, и причиной многих возрастных заболеваний, объяснила Ведунова.

Специалист пояснила, что возраст генетически "запрограммирован" в каждом организме, но то, как будет протекать процесс старения, зависит и от эпигенетических факторов.

"Например, все знают, что сахарный диабет второго типа связан с генетикой, но ведь в 20 лет он практически не встречается, а в 60 — у каждого третьего. Гены в 20 и 60 у человека одни, но почему‑то в какой‑то момент спящие гены болезней просыпаются. Это и есть эпигенетика — результат взаимодействия нашего генома с окружающей средой", — добавила она.

© Фото : Мария Ведунова/ННГУ Мария Ведунова с коллегой проводят исследование кариотипа © Фото : Мария Ведунова/ННГУ Мария Ведунова с коллегой проводят исследование кариотипа

Ведунова подчеркнула, что самая главная задача исследования — не поиск новых маркеров старения, а формирование комплексного вывода на основе показателей отдельного организма и объяснение пациенту, что ему необходимо сделать для здоровой старости.

"Мы выявили новые маркеры на уровнях микроРНК, кольцевых РНК и метилирования генома. Но самое главное достижение в том, что в процессе работы мы обнаружили, что у людей старше 85 лет с "успешным" старением совершенно не работает часть классических маркеров, ассоциированных с возрастом. Именно это позволило им перешагнуть границы средней продолжительности жизни, и своевременное моделирование поведения человека поможет сделать старость большего количества людей счастливее и здоровее", — рассказала она.