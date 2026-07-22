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Ученые рассказали, как сохранить в старости трезвость ума - РИА Новости, 22.07.2026
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Наука
 
09:00 22.07.2026 (обновлено: 17:42 22.07.2026)
Ученые рассказали, как сохранить в старости трезвость ума

В ННГУ поняли, как помочь пациенту обрести здоровую старость

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaПожилой мужчина разгадывает кроссворд
Пожилой мужчина разгадывает кроссворд - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ННГУ создана новая диагностическая система для определения изменений в образе жизни, способствующих сохранению сил и трезвости ума в 80 лет.
  • По словам ученых, система основана на анализе индивидуальных генетических особенностей и поиске маркеров старения — участков "вспомогательных" молекул РНК.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Подсказать человеку, что ему необходимо изменить в образе жизни для того, чтобы в 80 лет сохранить силы и трезвость ума, позволит новая диагностическая система, созданная в Нижегородском государственном университете (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского. Она основана на анализе индивидуальных генетических особенностей. Результаты были представлены на 15-й Международной мультиконференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов/ системная биология" BGRS/ SB-2026.
"Результат нашей работы — это показатель, по которому конкретному человеку заранее могут сказать, что можно изменить в его траектории старения, чтобы в 80 лет он чувствовал радость и желание жить, а не начинал день с горсти таблеток на завтрак", — рассказала одна из авторов исследования, директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.
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Новая диагностическая система основана на поиске маркеров старения — участков "вспомогательных" молекул РНК, по которым можно зафиксировать возрастно-зависимое воспаление. Этот процесс — одна из основных проблем старения, которая является и следствием, и причиной многих возрастных заболеваний, объяснила Ведунова.
Специалист пояснила, что возраст генетически "запрограммирован" в каждом организме, но то, как будет протекать процесс старения, зависит и от эпигенетических факторов.
"Например, все знают, что сахарный диабет второго типа связан с генетикой, но ведь в 20 лет он практически не встречается, а в 60 — у каждого третьего. Гены в 20 и 60 у человека одни, но почему‑то в какой‑то момент спящие гены болезней просыпаются. Это и есть эпигенетика — результат взаимодействия нашего генома с окружающей средой", — добавила она.
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© Фото : Мария Ведунова/ННГУ
Мария Ведунова с коллегой проводят исследование кариотипа
Ведунова подчеркнула, что самая главная задача исследования — не поиск новых маркеров старения, а формирование комплексного вывода на основе показателей отдельного организма и объяснение пациенту, что ему необходимо сделать для здоровой старости.
"Мы выявили новые маркеры на уровнях микроРНК, кольцевых РНК и метилирования генома. Но самое главное достижение в том, что в процессе работы мы обнаружили, что у людей старше 85 лет с "успешным" старением совершенно не работает часть классических маркеров, ассоциированных с возрастом. Именно это позволило им перешагнуть границы средней продолжительности жизни, и своевременное моделирование поведения человека поможет сделать старость большего количества людей счастливее и здоровее", — рассказала она.
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