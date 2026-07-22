НАТО утвердила крупнейший проект модернизации топливной инфраструктуры

БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Послы стран НАТО утвердили крупнейший в истории альянса проект модернизации старой, построенной еще в годы "холодной войны" системы хранения и транспортировки топлива общей стоимостью 27 миллиардов евро, говорится в распространенном в среду заявлении организации.

Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран НАТО. В Москве считают, что альянс использует тезис о "российской угрозе" для наращивания военной инфраструктуры у российских границ и увеличения оборонных расходов, а российская сторона будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.