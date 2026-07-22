НАТО утвердила крупнейший проект модернизации топливной инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Послы стран НАТО утвердили проект модернизации системы хранения и транспортировки топлива.
- Стоимость проекта составляет 27 миллиардов евро.
- Проект предусматривает обновление существующей инфраструктуры, строительство новых трубопроводов и хранилищ, а также расширение сети на восточный и юго-восточный фланги альянса.
БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Послы стран НАТО утвердили крупнейший в истории альянса проект модернизации старой, построенной еще в годы "холодной войны" системы хранения и транспортировки топлива общей стоимостью 27 миллиардов евро, говорится в распространенном в среду заявлении организации.
"Инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива НАТО. Они предусматривают создание новых объектов, включая трубопроводы, в восточной и юго-восточной части альянса и обеспечат силы НАТО необходимыми запасами энергоресурсов для поддержания боевой готовности", - говорится в сообщении.
Речь идет о модернизации существующей сети военных трубопроводов протяженностью около 10 тысяч километров, созданной в годы "холодной войны" для снабжения сил НАТО топливом в Западной Европе. Проект предусматривает обновление действующей инфраструктуры, строительство новых трубопроводов и хранилищ, а также расширение сети на восточный и юго-восточный фланги альянса. По оценкам НАТО, реализация программы может занять до 30 лет.
Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран НАТО. В Москве считают, что альянс использует тезис о "российской угрозе" для наращивания военной инфраструктуры у российских границ и увеличения оборонных расходов, а российская сторона будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.